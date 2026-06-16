Rajasthan Monsoon : राजस्थान के 3 जिलों में ऑरेंज व 11 में येलो अलर्ट, 3 घंटे में बारिश और तूफानी हवा की संभावना

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में प्री-मानसून सीजन शुरू हो गया है। आंकड़ों के अनुसार लगातार बारिश से जून की कुल बारिश का 45 फीसदी कोटा पूरा हो गया। मौसम विभाग के सुबह 8.30 बजे जारी अपडेट के अनुसार तीन घंटे में राजस्थान के 14 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत झुंझुनू, सीकर तथा कोटपूतली बहरोड़ जिलों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान 60-80 KMPH की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।