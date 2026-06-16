ISI Agent Arrest: जैसलमेर से ISI का संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार, दुकान की आड़ में कर रहा था सेना की जासूसी

पूछताछ और मोबाइल फोन से प्राप्त डेटा के विश्लेषण में खुलासा हुआ कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उसे बॉर्डर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर दुकान खोलने का टास्क दिया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, वह दुकान की आड़ में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखता था। सेना और बीएसएफ के वाहनों तथा जवानों के मूवमेंट से जुड़े वीडियो और तस्वीरें बनाकर वह उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाता था।