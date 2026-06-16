Train News: 4 दिन रहेगा रेलवे का ट्रैफिक ब्लॉक, जयपुर आने-जाने वाली 30 ट्रेनों पर असर, यात्रियों को होगी परेशानी

जयपुर। यदि आपने 23 से 26 अक्टूबर के बीच रेल यात्रा की योजना बनाई है तो यह खबर आपके लिए है। जयपुर मंडल में मण्डावरिया-किशनगढ़ रेलखंड पर होने वाले तकनीकी कार्य के कारण चार दिन तक रेलवे का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। असर जयपुर आने-जाने वाली करीब 30 ट्रेनों पर पड़ेगा। 6 ट्रेनें रद्द, 13 आंशिक रद्द और 8 ट्रेनों का संचालन बदले मार्ग से किया जाएगा। एक ट्रेन को रेगुलेट व दो ट्रेनों को री-शिड्यूल किया जाएगा।