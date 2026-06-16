16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में डिवाइडर से टकराकर तीन-चार बार पलटी कार, एक की मौत, सड़क पर बिखरे नए नोट

Jaipur Accident News: जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर एक अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़कर बीच में लगे बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jun 16, 2026

Jaipur road Accident

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़। फोटो पत्रिका नेटवर्क

Jaipur Accident News: जयपुर। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां मंगलवार को एक अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़कर बीच में लगे बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दुर्घटना के तुरंत बाद दो अन्य युवक मौके से भाग निकले।

हादसे के बाद घटना स्थल पर एकत्र हुए स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत कांवटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए भर्ती कर लिया। मृतक की पहचान रवि कुमार बैरवा के रूप में हुई है, जो दौसा के दांतली का रहने वाला था। वह अपने दोस्तों के साथ खाटूश्याम जी जाने की बात कहकर घर से निकला था।

दिल्ली की ओर जा रहे थे कार सवार

विश्वकर्मा थानाधिकारी रवींद्र सिंह ने बताया कि यह हादसा दोपहर करीब 2:15 बजे एक्सप्रेस-वे हाईवे पर 14 नंबर पुलिया के आगे मोड़ पर हुआ। कार सवार चारों युवक दिल्ली की ओर जा रहे थे। अत्यधिक गति होने के कारण मोड़ पर कार का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराते हुए तीन-चार बार पलट गई।

सड़क पर बिखरे नोट

हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए और कांच चारों तरफ बिखर गए। दुर्घटना के समय कार के अंदर रखे 10-10 और 1-1 रुपए के नए नोट भी सड़क पर फैल गए। टक्कर के प्रभाव से एक युवक लहूलुहान हालत में उछलकर सड़क पर जा गिरा। राहगीरों के अनुसार, कार सवार दो युवक अपने साथियों को तड़पता छोड़ मौके से भाग गए। स्थानीय लोगों ने एक घायल को सड़क किनारे बैठाया और पुलिस को मामले की सूचना दी।

मां-बेटे की मौत

उधर, जयपुर के सीकर रोड स्थित नींदड़ मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से संगीता कंवर और उनके 17 वर्षीय बेटे सूर्यप्रताप सिंह की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मां का सिर धड़ से अलग होकर कुछ दूरी पर जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर पड़ा मां का दिल कुछ मिनट तक धड़कता रहा। वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस दृश्य को देखकर खुद को संभाल सके।

Ajmer News : शहनाइयों के बीच पिता का निधन, मां, फिर बहन की मौत से सदमे में परिवार

ये भी पढ़ें
family tragedy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jun 2026 09:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में डिवाइडर से टकराकर तीन-चार बार पलटी कार, एक की मौत, सड़क पर बिखरे नए नोट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ISI Agent Arrest: जैसलमेर से ISI का संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार, दुकान की आड़ में कर रहा था सेना की जासूसी

ISI Agent arrest
जयपुर

Train News: 4 दिन रहेगा रेलवे का ट्रैफिक ब्लॉक, जयपुर आने-जाने वाली 30 ट्रेनों पर असर, यात्रियों को होगी परेशानी

train news
जयपुर

Rajasthan Accident: 1 दिन, 4 हादसे और 12 की मौत, राजस्थान के 4 परिवारों छिनीं खुशियां, पसरा सन्नाटा

Rajasthan Accident
जयपुर

जयपुर व्यापारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा : डिक्की में लाश रखकर 18 घंटे शहर में घुमाते रहे कार

Jaipur businessman Harishankar Murder Police interrogated accused murder mystery revealed
जयपुर

Rajasthan News: मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र, पांचना बांध की नहरों में तत्काल पानी छोड़ें

CM Bhajanlal Sharma-Kirodi Lal Meena
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.