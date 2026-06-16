जयपुर में डिवाइडर से टकराकर तीन-चार बार पलटी कार, एक की मौत, सड़क पर बिखरे नए नोट

हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए और कांच चारों तरफ बिखर गए। दुर्घटना के समय कार के अंदर रखे 10-10 और 1-1 रुपए के नए नोट भी सड़क पर फैल गए। टक्कर के प्रभाव से एक युवक लहूलुहान हालत में उछलकर सड़क पर जा गिरा। राहगीरों के अनुसार, कार सवार दो युवक अपने साथियों को तड़पता छोड़ मौके से भाग गए। स्थानीय लोगों ने एक घायल को सड़क किनारे बैठाया और पुलिस को मामले की सूचना दी।