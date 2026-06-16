G7 Summit 2026: जी-7 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी, कहा- ‘वैश्विक साझेदारी की सफलता का आधार है आपसी विश्वास’



पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में व्यापार और तकनीक का कई बार सीमित स्वार्थों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे देशों के बीच भरोसे की कमी पैदा हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती विश्वास की कमी है। भविष्य की वैश्विक साझेदारियों को मजबूत बनाने के लिए इस भरोसे को फिर से स्थापित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हमेशा मानवता को प्राथमिकता देने के सिद्धांत पर कार्य करता रहा है। उन्होंने बताया कि यही सोच भारत की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पहलों, जैसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, मिशन लाइफ और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में भी दिखाई देती है।