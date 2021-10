पीएम मोदी आज करेंगे भारतीय अंतरिक्ष संघ लॉन्च, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। इसी दिशा में अब एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान और खोज के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भारत में 'भारतीय अंतरिक्ष संघ' की शुरुआत की जा रही है। खुद पीएम मोदी एक प्रोग्राम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज 11 अक्टूबर को 'भारतीय अंतरिक्ष संघ' को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी यह लॉन्च सुबह 11 बजे करेंगे। इस बारे में पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दी।

At 11 AM tomorrow, 11th October, I will join the programme to launch the Indian Space Association. I am glad to be getting the opportunity to interact with leading stakeholders of the sector. Those interested in the world of space and innovation must watch tomorrow’s programme.