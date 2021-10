पीएम मोदी ने ग्लोबल तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और एक्सपर्ट्स से की बातचीत, कई अहम विषयों पर की चर्चा

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 20 अक्टूबर की शाम को ग्लोबल तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और एक्सपर्ट्स से बातचीत की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए यह मीटिंग की। इस बातचीत का प्रमुख विषय भारत में स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके इस बातचीत के बारे में जानकारी दी।

Had a fruitful interaction with leading stakeholders of the oil and gas sector from across the world. They shared their insightful inputs on various issues. I highlighted the economic opportunities in India and the reforms happening in our nation. https://t.co/T5oqgJz5T2