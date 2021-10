पीएम मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान,

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission / CVC) और केंद्रीय जांच ब्यूरो ( Central Bureau of Investigation / CBI) की जॉइंट कॉन्फ़्रेन्स में हिस्सा लिया और इसे संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर भ्रष्टाचार के विषय पर और केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर भी बात की। पीएम मोदी के इस संबोधन को उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी लाइव स्ट्रीम किया गया।

