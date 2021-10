पीएम मोदी ने किया 100 लाख करोड़ के 'पीएम गति-शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाअष्टमी के अवसर पर 13 अक्टूबर को दिल्ली के प्रगति मैदान से देश में 'पीएम गति-शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कर दिया है। 100 लाख करोड़ रुपये लागत की इस योजना के शुभारंभ के लिए आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। पीएम मोदी के इस संबोधन को उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी लाइव स्ट्रीम किया गया।

