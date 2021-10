आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, पीएम मोदी ने किया भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ

नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को हर क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने के मिशन की ओर भारत ने आज 11 अक्टूबर को एक बड़ा कदम उठाया है। आज 'भारतीय अंतरिक्ष संघ' (Indian Space Association / ISpA) की शुरुआत हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ISpA का शुभारंभ किया। यह लॉन्च पीएम मोदी ने एक वर्चुअल प्रोग्राम के ज़रिए किया, जिसे उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी स्ट्रीम किया गया।

