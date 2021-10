पीएम मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर देश को समर्पित की 7 नई रक्षा कंपनियां, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी और मज़बूती

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयादशमी के अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को देश में 7 नई रक्षा कंपनियों का शुभारंभ करते हुए देश को एक नई सौगात दी है। पीएम मोदी ने इन सातों नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संबोधित भी किया। शस्त्र पूजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पीएम मोदी के इस संबोधन को उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी लाइव स्ट्रीम किया गया।

