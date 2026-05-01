‘ममता बनर्जी कुछ लेकर आई है, ‘Bengal Exit Poll के बाद भयंकर हंगामा, आधी रात को BJP कार्यकर्ताओं ने रोका TMC का वाहन

एक बीजेपी कार्यकर्ता ने दावा किया कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। ममता बनर्जी कुछ लेकर आई हैं, इस गाड़ी को आगे नहीं जाने देंगे। वहीं दूसरे कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि TMC डुप्लीकेट मशीनें लगाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकती है और सवाल उठाया कि काउंटिंग सेंटर के बाहर TMC का वाहन क्या कर रहा है।