PM मोदी ने कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या, बदलापुर में दो बच्चियों के यौन शोषण पर कही ये बड़ी बात

PM Modi Commented on crime against women: कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या (Kolkata Women doctor rape and Murder) और बदलापुर में दो बच्चियों के यौन शोषण (Sexual Exploitation of two girls in Badlapur) के मामलों को लेकर देशभर में मचे बवाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। उसकी किसी भी रूप में मदद करने वाले भी नहीं बचने चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल हो, स्कूल, दफ्तर या पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

'जहां थी पाबंदियां, उन सेक्टर को हमने महिलाओं के खोल दिए' PM Issued 5 thousand Crore Loan to self help group in Maharashtra: प्रधानमंत्री ने स्व-सहायता समूहों को पांच हजार करोड़ रुपए का लोन जारी किया। इसके अलावा 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट दिए। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। हमारी सरकार बेटियों के लिए हर सेक्टर खोल रही है, जहां कभी उन पर पाबंदियां थीं। आज तीनों सेनाओं में महिला अफसर तैनात हो रही हैं। फाइटर पायलट के बतौर महिलाएं तैनात हो रही हैं। गांव में कृषि और डेयरी सेक्टर से लेकर स्टार्टअप क्रांति तक, बड़ी संख्या में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने तय किया कि सरकार जिन गरीबों के घर बनाती है, वह महिलाओं के नाम पर ही रजिस्टर्ड हों। अब तक बने चार करोड़ घर अधिकतर महिलाओं के नाम पर हैं। हम तीन करोड़ और घर बनाने वाले हैं। इनमें से अधिकतर माताओं-बहनों के नाम पर होंगे। 10 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी बनीं: PM प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं चुनौती देता हूं कि पहले की सरकारों के सात दशक एक तरफ और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल रख लीजिए। मोदी सरकार ने जितना काम देश की बहन-बेटियों के लिया किया है, आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं आपके पास आया था तो मैंने यह वादा किया था कि हमें तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। पिछले 10 साल में एक करोड़ लखपति दीदी (PM Lakpati Didi Yojana) बनीं। यह पूरे परिवार को और आने वाली पीढिय़ों को सशक्त करने का महाभियान है। यह गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रहा है। नए भारत के लिए नवाचार किए जाएं: PM Modi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की शाम जोधपुर पहुंचे। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटेनियम जुबली समारोह में उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की चर्चा करते हुए कहा कि देश ने गुलामी की मानसिकता से उबरते हुए आइपीसी की जगह इसे लागू कर दिया है। आज देश के सपने भी बड़े हैं और देशवासियों की आकांक्षाएं भी। इसलिए जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नवाचार करें और व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। यह 'जस्टिस फॉर ऑल' के लिए भी जरूरी है। उन्होंने न्यायालयों में तकनीक के इस्तेमाल का भी जिक्र किया।