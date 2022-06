Presidential Election 2022: कौन होंगे देश के अगले राष्ट्रपति, क्या PM मोदी फिर करेंगे सरप्राइज? चर्चा में हैं ये नाम

Presidential Election 2022: भारत के राष्ट्रपति चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने से तीन दिन पहले 21 जुलाई को देश को अगले प्रेसिडेंट मिलेंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही अगले राष्ट्रपति के नामों की चर्चा शुरू हो गई है। यहां जानिए किन-किन नामों की चर्चा है।

Presidential Election 2022 date: who will the next president of India