एमपी में जबर्दस्त सख्ती, 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर 25 हजार का जुर्माना

एमपी में जबर्दस्त सख्ती, 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर 25 हजार का जुर्माना

भोपाल•May 29, 2024 / 08:30 pm• deepak deewan

New Traffic Rule in MP from 1 June 2024

New Traffic Rule in MP from 1 June 2024 – एमपी में बच्चों के गाड़ी चलाने पर अब सख्ती की जा रही है। नए नियमों के अंतर्गत ट्रेफिक रूल तोड़ने पर कई गुना जुर्माना देना होगा। प्रदेश में नए ट्रेफिक रूल 1 जून 2024 से लागू होंगे जिनका उल्लंघन करना खासा महंगा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जुर्माना के रूप में हजारों रुपए का चूना लगेगा। गाड़ी तेज चलाने पर ही 2000 रुपए तक भरना पड़ सकता है।

