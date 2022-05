कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अरविंद केजरीवाल को कहा था खालिस्तान समर्थक

यह भी पढ़ेंः कुमार विश्वास ने केजरीवाल को बताया खालिस्तानी समर्थक, कहा- उन्हें अलगाववादियों की मदद लेने में भी परहेज नहीं

Punjab & Haryana High Court stays arrest of former AAP leader and poet Kumar Vishwas. A case was registered against him for his alleged statements against Delhi CM Arvind Kejriwal