राहुल गांधी ने बंगाल हिंसा के लिए TMC पर साधा निशाना, कहा- उनका मकसद BJP को सत्ता में लाना

राहुल गांधी ने आज मेघालय के शिलांग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बंगाल हिंसा के लिए TMC पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने अदाणी सहित कई अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा।

Rahul Gandhi targeted TMC for Bengal violence, said- their aim is to bring BJP to power