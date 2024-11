Yasin Malik के लिए तिहाड़ जेल में ही बना दें कोर्ट, Supreme Court ने क्यों दी ये सलाह? जानें कितनी हत्याओं के हैं यासीन पर आरोप

Supreme Court में यासीन मलिक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान सीबीआई बोली, आतंकवादी यासीन मलिक को जम्मू ले जाना ठीक नहीं है। उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है

Supreme Court of India

Supreme Court on Yasin Malik: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुझाव देते हुए कहा कि कश्मीरी आतंकी यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल (Yasin Malik in Tihar jail) में अस्थाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने सीबीआई (CBI) की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया जिसमें जम्मू की अदालत की ओर से मलिक को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश को चुनौती दी गई थी। चार वायुसेना कर्मियों की हत्या (Murder allegation of Four Air Force staff) और रुबिया सईद (Rubaiya Sayeed Kidnapping Case) अपहरण मामले में मुकदमे का सामना कर रहा कश्मीरी आतंकी यासीन मलिक (Yasin Malik) अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और सीबीआई सुरक्षा कारणों से उसे जम्मू की अदालत में पेश नहीं करना चाहती।

Hindi News / National News / Yasin Malik के लिए तिहाड़ जेल में ही बना दें कोर्ट, Supreme Court ने क्यों दी ये सलाह? जानें कितनी हत्याओं के हैं यासीन पर आरोप