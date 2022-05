NCP प्रमुख शरद पवार आज पुणे में ब्राह्मण समुदाय के नेताओं से क्यों मिल रहे हैं?

Sharad Pawar meeting Brahmin community: शरद पवार आज विभिन ब्राह्मण संगठनों के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बैठक के जरिए वो ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक शरद पवार को इस तरह की बैठक करनी पड़ रही है?

Updated: May 21, 2022 04:16:33 pm

NCP चीफ शरद पवार आज पुणे के निसर्ग मंगल कार्यालय में कुछ ब्राह्मण संगठनों के के साथ बैठक करेंगे। इसमें ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठन शामिल होंगे। अपने राजनीतिक करियर में पहली बार शरद पवार ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि आखिर ब्राह्मण समुदाय से शरद पवार क्या बात करने वाले हैं और कैसे वो उनकी नाराजगी को दूर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरी ऐसा क्या हुआ है कि शरद पवार को ये बैठक करनी पड़ रही है? आखिर ब्राह्मण समुदाय NCP से क्यों नाराज है और इस बैठक का क्या उद्देश्य है?

