SpiceJet Flight की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, कारण जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

हैदराबाद जाने वाली स्पाइट जेट की फ्लाइट को अचानक लैंड कराना पड़ा। दरअसल आसमान में ही फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ कि, हर तरफ हड़कंप मच गया।

Published: October 13, 2022 11:31:59 am

हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दअसल स्पाइसजेट के विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। हैदराबाद जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान के दौरान कैबिन में धुएं का पता चलने के बाद अपने गंतव्य हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। दरअसल गुरुवार सुबह गोवा से उड़ान भरने वाला स्पाइसजेट क्यू400 विमान दमकल के ट्रकों के साथ हैदराबाद में उतरा। विमान को दूर के गेट पर ले जाया गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, गोवा से हैदराबाद जाने वाले स्पाइसजेट Q400 विमान 12 अक्टूबर को अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित उतारा गया। दरअसल लैंडिंग से पहले ही कैबिन में धुआं देखा गया, इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से विमान को तुरंत और सुरक्षित उतार लिया गया।

SpiceJet plane lands safely at Hyderabad airport after smoke detected in cabin