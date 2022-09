SpiceJet के 80 पायलट जबरन बिना वेतन छुट्टी पर भेजे गए, जानें क्यों

SpiceJet: स्पाइसजेट की आर्थिक हालत ठीक नहीं चल रही है। शायद यही वजह है कि उसने अपने 80 पायलटों को तीन महीने के लिए बिना वेतन अवकाश पर भेज दिया है।

एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट की आर्थिक स्थिति शायद कमजोर चल रही है तभी तो उसने अपने 80 पायलटों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। इस कंपनी का ये निर्णय तब सामने या रहा है जब DGCA ने उसकी 50 फीसदी उड़ानों पर बैन लगा रखा है।

SpiceJet sends 80 pilots on 3-month leave without pay, know why