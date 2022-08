Vice President Election 2022: उपराष्ट्रपति को वेतन से लेकर मिलती हैं ये रॉयल सरकारी सुविधाएं, ऐसे होता है चुनाव

देश में नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से जहां जगदीप धनखड़ चुनावी मैदान में हैं वहीं विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा साझा उम्मीदवार हैं। जानते हैं आखिर देश के उपराष्ट्रपति को वेतन और सुविधाएं क्या-क्या मिलती हैं।

