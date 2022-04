Jahangirpuri Violence: दिल्ली के जहांगीरपुरी में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी के परिवारवालों ने पथराव किया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी को हल्की चोट आई है। वहीं, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है।

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर हुई सांप्रदायिक हिंसा और पथराव की घटना हुई थी जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। एक बार फिर इस इलाके में हिंसा देखने को मिली है। यहाँ पुलिस हिंसा से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए पहुंची थी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस एक टीम हिंसा के दौरान गोली चलाने के लिए आरोपी सोनू चिकना की तलाश के लिए पहुंची थी। जब पुलिस को आरोपी सोनू नहीं मिला तो उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए ले जाने का निर्णय लिया लेकिन पुलिस पर आरोपी के परिवार ने पथराव शुरू कर दिया।

