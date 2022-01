Repulic Day 2022: जानिए क्या है इस बार गणतंत्र दिवस की थीम

26 जनवरी को पूरा देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। हर वर्ष इस मौके पर राजधानी दिल्ली में परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से निर्धारित थीम पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इस झांकियों के चयन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है।

देशभर में 26 जनवरी को गणतंद्र दिवस मनाया जाएगा। 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान के उपलक्ष्य में भारत इस वर्ष अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस परेड देश के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रक्षा मंत्रालय को अपनी झांकी प्रस्तुत करते हैं, जिसे बाद में परेड के लिए चुना जाता है। गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी भारत के रक्षा मंत्रालय की होती है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां वे चुने गए विषय के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 की थीम 'इंडिया@75' है। ये थीम आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए तय की गई है।

