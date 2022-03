Where Is Bitta Karate जानिए अब कहां है और क्या कर रहा है 20 लोगों का कातिल बिट्टा कराटे

कश्मीरी पंड़ितों पर किए गए जुल्म और हैवानियत की कहानी को जिस तरह विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म 'द कशमीर फाइल्स' में दिखाया, उसे देखकर हर कोई सिहर उठा है। कश्मीरियों पर जुल्म करने वाला वो हैवान था बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे का असली वीडियो सामने आया है। इससे पता चलता है कि वो अब कहां है और क्या कर रहा है।

कश्मीरी पंड़ितों के ऊपर जुल्मों को लेकर तो कई बार बातें हुईं, कुछ फिल्में भी बनीं लेकिन हालिया फिल्म द कश्मीर फाइल्स जमकर सुर्खियां बंटोर रही है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों को जिस तरह दिखाया है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 11 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने हर किसी को भावुक कर दिया है। 'द कश्मीर फाइल्स' में कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits Massacre) पर किए गए जुल्म और हैवानियत की कहानी को देखकर हर कोई सिहर उठा । खास बात यह है कि कश्मीरी पंड़ितों पर जुल्म करने वाले जिस बिट्टा कराटे का जिक्र किया गया है उसका एक असली वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो से पता चलता है कि वो अब कहां है और क्या कर रहा है।

