कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-2 पर मंथन, व्यापार सुगमता में राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शामिल

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि केन्द्र सरकार के कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-1 में चिन्हित सभी 23 प्राथमिक क्षेत्रों में राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और योजनाओं के कारण राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से एक साल में ही 8 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दूसरे चरण में भी राजस्थान बेहतर कार्य करेगा।