एमपी में जबर्दस्त आंधी के साथ झमाझम बारिश, चक्रवात ने तीन दिनों के लिए बिगाड़ा मौसम

एमपी में जबर्दस्त आंधी के साथ झमाझम बारिश, चक्रवात ने तीन दिनों के लिए बिगाड़ा मौसम

Cyclonic circulation and Western disturbance changed the weather in MP मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती परिसंचरण और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से मौसम में बदलाव हुआ है। इससे पहले सोमवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी।

भोपाल•Jun 04, 2024 / 09:10 pm• deepak deewan

Cyclonic circulation and Western disturbance changed the weather in MP – मध्यप्रदेश में मंगलवार को मौसम में बदलाव आया। राजधानी भोपाल में जोरदार पानी गिरा। इसके साथ ही प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भी आंधी के साथ जमकर बरसात हुई। खासतौर पर छिंदवाड़ा और पांडुर्णा जिले के महाराष्ट्र से सटे हिस्सो में पानी गिरा। इसे प्री मॉनसून बारिश बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती परिसंचरण और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से मौसम में बदलाव हुआ है। इससे पहले सोमवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी।