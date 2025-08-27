आज से गणेशोत्सव की धूम… विघ्नहर्ता को घर लाने शहर से गांव तक उल्लास

27 सितंबर यानी आज से जिलेभर में गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही शहर से लेकर गांव तक माहौल भक्तिमय हो जाएगा। इस पर्व को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। जगह-जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। गणेशोत्सव को लेकर इस बार एक खास पहल देखने को मिल रही है। अधिकांश स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शुद्ध मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों को लेकर पर्यावरणविदों द्वारा लगातार विरोध के बाद अब कारीगर भी पारंपरिक और प्रकृति-सम्मत मूर्तियां बनाने की ओर बढ़ गए हैं।