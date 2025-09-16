सरकारी दावों की पोल: पोता बीमार दादी को पीठ पर लाद एक किमी पैदल पहुंचा उप स्वास्थ्य केन्द्र

यह तस्वीर गांव की सोलंकीफली की है। जहां चिकित्सा सुविधा नहीं होने से पोता कालाराम अपनी 70 वर्षीय बीमार दादी सोमी बाई को अपनी पीठ पर लादकर एक किलोमीटर कच्चे मार्ग पर चलकर मुख्य सड़क पर पहुंचा। फिर दादी को कुछ दूर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर ले गया। आज भी ऐसे दृश्य इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि 42 साल में ब्लॉक में एक भी नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है और न ही यहां सुगम रास्ते हैं। लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए भी दूर दराज के स्वास्थ्य केन्द्र या फिर गुजरात जाना पड़ता है।