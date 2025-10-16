Patrika LogoSwitch to English

झोलाछाप के इलाज से खतरे में मासूम, क्लिनिक छोड़ भागा फर्जी डॉक्टर, सील किया

MP News: एमपी के रतलाम जिले के जावरा अनुभव के गांव हतनारा का मामला, चार साल के मासूम को बुखार आने के बाद झोलाछाप डॉक्टर के लेकर गया था परिवार...

2 min read

रतलाम

image

Sanjana Kumar

Oct 16, 2025

MP News

MP News: रतलाम जिले में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद गंभीर हालत में मासूम, कलेक्टर के निर्देश पर क्लीनिक सील। इनसेट- सिरप, आरोप इसे पीने के बाद और बिगड़ी मासूम की तबियत (फोटो: पत्रिका)

MP News: रतलाम जिले के जावरा अनुभव के गांव हतनारा में झोलाछाप के इलाज से मंगलवार को हतनारा में न एक चार वर्षीय बालक माधव पुत्र भंवरलाल को झोलाछाप द्वारा बुखार का इलाज कर दवा देने के बाद बालक की तबीयत और खराब हो गई। घबराए स्वजन बालक को पहले रतलाम के निजी अस्पताल फिर इंदौर लेकर गए। इसके बाद बुधवार को वापस रतलाम लाकर भर्ती कराया। अभी भी बालक की तबीयत गंभीर बनी हुई है।

बुखार आने पर दिया था सिरप

बालक के पिता भंवरलाल ने बताया कि बुखार आने पर झोलाछाप से इलाज करवाने पर सिरप दिया था, इसे देने पर तबीयत और बिगड़ गई। उपचार की जानकारी लेने के लिए इलाज करने वाले. झोलाछाप को रतलाम बुलाने के लिए काल किया गया, लेकिन उसने काल रिसीव नहीं किया।

आरोप खानापूर्ति कर रहा स्वास्थ्य विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही मौत जिले में झोलाछाप के इलाज से लगातार मौत हो रही है। गत तीन माह में सरवन, सैलाना क्षेत्र में ही तीन लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का अमला जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है। सरवन में तो जांच व मुनादी के बाद भी झोलाछाप क्लीनिक खोलकर उपचार कर रहे हैं। यही स्थिति बाजना की भी है।

कलेक्टर के निर्देश पर क्लिनिक सील

रतलाम जिले में हुई इस घटना के बाद देर रात कलेक्टर के निर्देश पर जिला चिकित्सा मुख्य अधिकारी ने दो अलग-अलग टीम बनाकर घटना की जानकारी लेने के लिए भेजी एक टीम नीचे अस्पताल में बच्चे का उपचार कर रही थी वहां पहुंची और दूसरी टीम ने झोलाछाप डॉक्टर के क्लीनिक पर पहुंचकर जांच की और उसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया मौके से डॉक्टर फरार हो गया था।

पिपलोदा तहसीलदार देवेंद्र कुमार धानगढ़ बीएमओ पवन पाटीदार पुलिस जवानों ने पहुंचकर क्लीनिक पर कार्रवाई की थी परंतु डॉक्टर अपने मोबाइल को बंद कर वहां से फरार हो गया था पुलिस डॉक्टर की तलाश कर रही है।

mp news

Published on:

16 Oct 2025 09:26 am

Hindi News / News Bulletin / झोलाछाप के इलाज से खतरे में मासूम, क्लिनिक छोड़ भागा फर्जी डॉक्टर, सील किया

समाचार

