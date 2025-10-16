झोलाछाप के इलाज से खतरे में मासूम, क्लिनिक छोड़ भागा फर्जी डॉक्टर, सील किया

MP News: रतलाम जिले के जावरा अनुभव के गांव हतनारा में झोलाछाप के इलाज से मंगलवार को हतनारा में न एक चार वर्षीय बालक माधव पुत्र भंवरलाल को झोलाछाप द्वारा बुखार का इलाज कर दवा देने के बाद बालक की तबीयत और खराब हो गई। घबराए स्वजन बालक को पहले रतलाम के निजी अस्पताल फिर इंदौर लेकर गए। इसके बाद बुधवार को वापस रतलाम लाकर भर्ती कराया। अभी भी बालक की तबीयत गंभीर बनी हुई है।