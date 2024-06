Breaking – एमपी में बवाल, गोवंश के 200 टुकड़े मिलने पर मची खलबली, 11 मकानों पर चल रहा बुलडोजर

Breaking – एमपी में बवाल, गोवंश के 200 टुकड़े मिलने पर मची खलबली, 11 मकानों पर चल रहा बुलडोजर

Nainpur Police About 200 pieces of cattle were found in Nainpur Mandla

भोपाल•Jun 15, 2024 / 03:56 pm• deepak deewan

Nainpur Police About 200 pieces of cattle were found in Nainpur Mandla

Nainpur Police About 200 pieces of cattle were found in Nainpur Mandla एमपी में गोवंश का बड़ा जखीरा मिला है। प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर में गोवंश के करीब 200 टुकड़े मिले हैं। गोवंश के इतनी बड़ी मात्रा में टुकड़े मिलने से खलबली मच गई। पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ और आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाना शुरु कर दिया।

Hindi News/ News Bulletin / Breaking – एमपी में बवाल, गोवंश के 200 टुकड़े मिलने पर मची खलबली, 11 मकानों पर चल रहा बुलडोजर