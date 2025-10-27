Patrika LogoSwitch to English

पीआरके फैंडम ऐप से जुड़ेंगे फैंस और पसंदीदा सितारे

एआइ और इमर्सिव टेक्नोलॉजी से लैस यह नया प्लेटफॉर्म, फैंडम को स्मार्ट और इंटरैक्टिव अनुभव में बदल देगा

जयपुर

image

Jagmohan Sharma

Oct 27, 2025

एआइ और इमर्सिव टेक्नोलॉजी से लैस यह नया प्लेटफॉर्म, फैंडम को स्मार्ट और इंटरैक्टिव अनुभव में बदल देगा

मुंबई. स्टार फैंडम एलएलपी की टीम ने डॉ. पुनीत राजकुमार स्टार फैंडम ऐप की पेशकश की है। यह एक अनोखा डिजिटल अनुभव है, जिसे डॉ. समर्थ राघव नागभूषणम, फाउंडर चेयरमैन और उनकी टीम ने अश्विनी पुनीत राजकुमार के सहयोग से तैयार किया है। यह प्लेटफॉर्म तकनीक, भावना और मनोरंजन को एक साथ लाकर फैंस और उनके पसंदीदा सितारों को डिजिटल कड़ी से जोड़ता है और उनकी यादों को सहेजता है। स्टार फैंडम एलएलपी की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि खेल जगत, सिनेमा और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को उनके फैंस से एक सार्थक और इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जा सके। उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार की मौजूदगी में लॉन्च हुआ यह नया ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इमोशन मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे हर यूज़र को एक अलग और व्यक्तिगत अनुभव मिलता है।
इसकी स्मार्ट डिज़ाइन के माध्यम से, प्लेटफॉर्म डॉ. पुनीत राजकुमार की करिश्माई शख्सियत, अनुशासन और सकारात्मकता को डिजिटल रूप में ज़िंदा रखता है। यह सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत अनुभव है, जो फैंस को ‘पॉवर स्टार’ की यादों और उनके जज़्बे से हमेशा जोड़े रखता है।
स्टार फैंडम के संस्थापक डॉ. समर्थ राघव नागभूषणम ने कहा, स्टार फैंडम का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि फैंस अपने पसंदीदा सितारों से सिर्फ नाम या स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं और मूल्यों से जुड़े। पुनीत राजकुमार की ऊर्जा इस पहल की धड़कन है। इस ऐप के जरिए हमने एआई की मदद से इस जुड़ाव को और जीवंत और व्यक्तिगत बनाया है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में यह प्लेटफॉर्म नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ेगा, यादों को सहेजेगा और फैंस को अपने सितारों से पहले कभी न देखे गए तरीके से जोड़ पाएगा। ऐप दुनिया भर के कन्नड़ समुदाय के लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 7 करोड़ से अधिक फैंस को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है, ताकि दुनिया भर के कन्नड़ लोग एक भावनात्मक और तकनीकी जुड़ाव के जरिए एक-दूसरे से जुड़ सकें।

