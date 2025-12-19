एसआइआर में तमिलनाडु, बिहार से आगे निकला, 97.37 लाख नाम कटे

चेन्नई. तमिलनाडु में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदाता सूची का मसौदा जारी किया। जैसे संकेत थे उसी अनुरूप 97 लाख से अधिक नाम सूची से कटे हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यह संख्या बिहार में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से भी अधिक रही। आयोग ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए सप्ताहांत में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। बता दें कि तमिलनाडु में एसआइआर की शुरुआत 4 नवंबर को हुई थी जो 14 दिसंबर को पूरी हुई।तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने एसआइआर के बारे में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि इसकी शुरुआत से पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 41 लाख 14 हजार 587 थी। इस सूची के अनुसार सभी को फॉर्म वितरित कर दिए गए थे। बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर फॉर्म बांटे और वापस एकत्र भी किए। फिर पड़ताल के आधार पर सूची में से 97 लाख 37 हजार 831 नाम हटाए गए हैं।रह गए 5.43 करोड़ मतदातापटनायक के अनुसार एसआइआर के बाद अब 5 करोड़ 43 लाख 76 हजार 756 मतदाता रह गए हैं। इनमें महिला मतदाता 2 करोड़ 77 लाख 6 हजार 332, पुरुष मतदाता 2 करोड़ 66 लाख 63 हजार 233, अन्य 7191 और दिव्यांग मतदाता 4 लाख 19 हजार 355 हैं। मसौदा सूची शनिवार से पोलिंग बूथ पर उपलब्ध होगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ यह सूची साझा कर दी गई है।