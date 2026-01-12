12 जनवरी 2026,

सोमवार

भीलवाड़ा

विराट हिंदू सम्मेलन 1 को. कलश यात्रा व महापुरुषों की झांकिया बनेंगी आकर्षण

विभिन्न समाज के 70 सदस्यों ने हिस्सा लिया

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 12, 2026

A grand Hindu conference will be held on the 1st. Tableaux will be a major attraction.

A grand Hindu conference will be held on the 1st. Tableaux will be a major attraction.

भीलवाड़ा जिले में सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के संदेश को सशक्त करने के उद्देश्य से राधाकृष्ण नगर बस्ती में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राधाकृष्ण बस्ती में 1 फरवरी को हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। वहीं 3 दिन पहले से प्रभात फेरी, घर घर भगवा पताकाए, शोभा यात्रा और सामूहिक भोज आकर्षण का केंद्र रहेगा।

राधाकृष्ण बस्ती में होने वाले सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें संयोजक गोपाल वैष्णव और राजेश व्यास ने विषय रखा। बैठक में संतों के सानिध्य में महापुरुषों की झांकियां, वाहन रैली, कलश यात्रा, साइकिल रैली, तिरंगा रैली, सभी मंदिरों में पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलन, 3 दिन पहले से ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ आयोजित करने पर चर्चा हुई। आयोजन स्थल और प्रमुख चौराहों पर रंगोली सजाई जाएगी। इससे पूरा क्षेत्र सनातनमयी व भक्तिमय वातावरण से सरोबार होगा। अध्यक्ष ओमप्रकाश सेन ने बताया की बैठक में कई नागरिकों ने आयोजन को भव्य बनाने के लिए सुझाव दिए। सारस्वत भवन में हुई। बैठक में आयोजन की रूपरेखा तय की गई।

हिंदू सम्मेलन 25 को, समितियां बनाईं

शहर की वर्धमान कॉलोनी, विद्युत नगर क्षेत्र का हिन्दू सम्मेलन 25 जनवरी को सुभाषनगर थाने के पास रसधारा मैदान, खंडेलवाल भवन के पास आयोजित होगा। इसे लेकर सर्वोदय शिक्षण संस्थान स्कूल में बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न समाज के 70 सदस्यों ने हिस्सा लिया। मीडिया प्रभारी आशीष पाराशर ने बताया कि बैठक में सम्मेलन की रूपरेखा और आयोजन के बारे में चर्चा की गई। अध्यक्ष जमनालाल डीडवानिया ने आभार जताया। सम्मेलन के लिए शोभायात्रा, कलश यात्रा और अन्य कार्यों के लिए समितियां बनाई गई हैं। इसमें संरक्षक मंडल में सागरमल पानगडिया, डॉ. वीडी शर्मा, रूपलाल प्रजापत, मुकुट बिहारी धाबाई, भोपाल मूंदडा, रामू पंडित, गोविन्द राजपूत, राजू पूर्विया, ओम प्रकाश गंदोडिया, महावीर आंचलिया और मार्गदर्शक मंडल में ओमप्रकाश बूलिया, मदन खटोड, रतनलाल गर्ग, उपाध्यक्ष ऊंकार माली, सुनील भारद्वाज, दुर्गालाल जोशी, दिनेश अरोडा, जगदीश भदादा, सावन जांगिड, रोशनलाल जैन को बनाया गया है।

Published on:

12 Jan 2026 09:40 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / विराट हिंदू सम्मेलन 1 को. कलश यात्रा व महापुरुषों की झांकिया बनेंगी आकर्षण

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

बजट 2026: ‘खैरात’ नहीं ‘खुराक’ की दरकार; क्या आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा गरीब?

Budget 2026: What is needed is "nourishment," not "handouts"; will the poor move towards self-reliance?
भीलवाड़ा

मॉडल स्कूलों में नियुक्तियों का पिटारा खुला: ऑनलाइन आवेदन 14 से

Job opportunities open up in model schools: Online applications from the 14th.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में सर्दी से कुछ राहत, स्कूलों में फिर लौटेगी रौनक

Bhilwara gets some relief from the cold, schools will be bustling with activity again.
भीलवाड़ा

भक्ति के सैलाब के बीच मुनि आदित्य सागर का मंगल प्रवेश, ड्रोन और जेसीबी से हुई पुष्प वर्षा

Amidst a surge of devotion, Muni Aditya Sagar made his auspicious entry.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में दिल दहला देने वाली घटना: मां ने ससुर को फोन कर कहा- बच्चों को मार दिया, अब खुद भी जान दे रही हूं

Bhilwara-double-murder-case-1
भीलवाड़ा
