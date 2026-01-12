विराट हिंदू सम्मेलन 1 को. कलश यात्रा व महापुरुषों की झांकिया बनेंगी आकर्षण

शहर की वर्धमान कॉलोनी, विद्युत नगर क्षेत्र का हिन्दू सम्मेलन 25 जनवरी को सुभाषनगर थाने के पास रसधारा मैदान, खंडेलवाल भवन के पास आयोजित होगा। इसे लेकर सर्वोदय शिक्षण संस्थान स्कूल में बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न समाज के 70 सदस्यों ने हिस्सा लिया। मीडिया प्रभारी आशीष पाराशर ने बताया कि बैठक में सम्मेलन की रूपरेखा और आयोजन के बारे में चर्चा की गई। अध्यक्ष जमनालाल डीडवानिया ने आभार जताया। सम्मेलन के लिए शोभायात्रा, कलश यात्रा और अन्य कार्यों के लिए समितियां बनाई गई हैं। इसमें संरक्षक मंडल में सागरमल पानगडिया, डॉ. वीडी शर्मा, रूपलाल प्रजापत, मुकुट बिहारी धाबाई, भोपाल मूंदडा, रामू पंडित, गोविन्द राजपूत, राजू पूर्विया, ओम प्रकाश गंदोडिया, महावीर आंचलिया और मार्गदर्शक मंडल में ओमप्रकाश बूलिया, मदन खटोड, रतनलाल गर्ग, उपाध्यक्ष ऊंकार माली, सुनील भारद्वाज, दुर्गालाल जोशी, दिनेश अरोडा, जगदीश भदादा, सावन जांगिड, रोशनलाल जैन को बनाया गया है।