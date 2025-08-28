घर-घर विराजे विध्नहर्ता, मंगलमूर्ति मोरिया का गूंजा जयघोष

छतरपुर. बुधवार की सुबह से ही छतरपुर का माहौल पूरी तरह भक्ति रंग में रंग गया। गणेश चतुर्थी पर घर-घर विध्नहर्ता की प्रतिमा विराजमान हुई और पंडालों में आकर्षक झांकियों के साथ गणेश स्थापना हुई। गली-गली में ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुनों पर गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया के जयकारे गूंजते रहे। इस तरह शहर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आगाज हुआ, जो अगले दस दिन तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा बिखेरेगा।