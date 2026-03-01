आज देश में कुलिशजी जैसे निर्भीक पत्रकार की जरूरत

इतिहासकार ललित शर्मा ने कहा कि पत्रिका ने ‘आओ गांव चलें’ स्तंभ के माध्यम से ग्रामीण जनजीवन की जानकारी दी। उन्होंने ‘अमृतम्-जलम्’ अभियान के माध्यम से कई बावड़ियों का जीर्णोद्धार करवाकर उन्हें पेयजल योग्य बनाया। झालरापाटन में गिन्दौर की बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाकर उसका नाम ‘कुलिश जल बावड़ी’ रखा गया। कवि राकेश नय्यर ने कहा कि कुलिश जी ने हिन्दी साहित्य को मंच देकर हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया। साहित्यकार मोहनलाल वर्मा ने कुलिश जी के पर्यावरण व पक्षी संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

कवयित्री प्रतिमा पुलक ने कुलिश जी की पत्रकारिता में महिला सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए कविता सुनाई। कवि व गीतकार प्रवीण भाटिया ने कुलिशजी को विदेशी मंचों पर भारतीय संस्कृति और संस्कार की ठोस प्रस्तुति देने वाला महान व्यक्तित्व बताया।