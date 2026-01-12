शस्त्र से शरीर मर सकता है, व्यक्ति की प्रज्ञा और बुद्धि नहीं : सह- क्षेत्र प्रचारक

उन्होंने कहा कि मुगल काल में राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों को तोड़ा गया और फिर अंग्रेजों ने यहां के इतिहास को बदल दिया। आचार्य चाणक्य ने कहा था शस्त्र से मरे हुए व्यक्ति मरा नहीं होता है परंतु यदि उसकी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए तो स्थाई रूप से मर जाता है। सह क्षेत्र प्रचारक ने कहा कि शस्त्र से शरीर मर सकता है, लेकिन बुद्धि और प्रज्ञा नहीं मरती। अंग्रेजों ने राष्ट्र पर राज करने संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। राष्ट्र को समाप्त करने के लिए उस देश के युवाओं की बुद्धि को नष्ट करने का प्रयत्न करना पड़ता है यही कार्य अंग्रेजों और आक्रांताओं ने किया था। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की भी चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर समाज को संगठित होना पड़ेगा तभी देश का कल्याण होगा। 1942 में सत्याग्रह आंदोलन स्वयं सेवकों ने भाग लिया 1934 में वर्धा में हुए संघ के कार्यक्रम में महात्मा गांधी ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने सामाजिक सद्भाव समरसता को देखकर डॉ. साहब की तारीफ की। निशांत देसाई ने संघ की स्थापना और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। सह क्षेत्र प्रचारक ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को बताया। कार्यक्रम में संयोजक हर्ष अग्रवाल, राज बाबू प्रांत सह महाविद्यालय प्रमुख और जिला महाविद्यालय प्रमुख अक्षय उपस्थित रहे।