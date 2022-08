Shrikant Tyagi Arrested: श्रीकांत त्यागी ने अरेस्ट होने के बाद महिला से बदसलूकी पर सफाई तो दी ही साथ ही पत्नी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी।

नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जहां त्यागी के बोल बदल गए वहीं, पत्नी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि महिला उनकी बहन की तरह है। उस वक्त गुस्से में था इसलिए ऐसा हो गया। उधर, मेरठ में त्यागी समाज ने श्रीकांत की गिरफ्तारी को लेकर महापंचायत की। कहा त्यागी समाज को निशाना बनाया जा रहा है। श्रीकांत त्‍यागी को नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने महिला से बदसलूकी मामले में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है।

