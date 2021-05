Vaccination in Noida-Ghaziabad 18 पार वालों का वैक्सीनेशन शुरू, जानिए पूरी प्रकिया

Vaccination in Noida-Ghaziabad नाेएडा और गाजियाबाद में भी सोमवार से 18 पार वालों को वैक्सीन लगनी शुरू हाे गई है। वैक्सीनेशन के लिए अलग-अलग सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हाेगा।

नोएडा. 45 साल से और 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए सोमवार से गाजियाबाद और नोएडा में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया। यानि युवा भी अब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके दोनों जिलों में अलग-अलग सेंटर बनाए गए हैं। अधिकांश सेंटर सरकारी हैं जबकि कुछ प्राईवेट अस्पतालों को भी सेंटर बनाया गया है। इन प्राईवेट अस्पताल में वैक्सीनेशन का चार्ज देना होगा जबकि सरकारी सेंटर पर वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री होगा।

वैक्सीन लेने से पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन (Vaccination in Noida-Ghaziabad )



जो युवा वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्हे कही जाने की आवश्यकता नहीं है वह घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही रजिस्ट्रेशन करना सकेंगे। इसके लिए उन्हे केविन की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही उन्हे वैक्सीशेन के लिए अपना केंद्र चुनना होगा।



पहले ही दिन फुल हुए शेड्यूल (covid vaccine registration in Ghaziabad )



अधिकांश केंद्र पहले ही दिन फुल हो गए। इससे साफ है कि वैक्सीन लगवाने को लेकर युवा खासे उत्साहित हैं। हरेक बूथ पर 175 लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी और सोशल डिस्टेसिंग के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। वैक्सीनेशन केंद्रों पर विशेष रूप से साफ सफाई और सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन (covid vaccine registration in Noida )

अगर अभी तक आपने वैक्सीन लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कोविऩडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद ओटीपी आएगा जिसे डालकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको शेड्यूल करना है। शेड्यूल में पहले अपना जिला चुनना होगा इसके बाद वैक्सीन सेंटर की सूची खुल जाएगी इस तरह वैक्सीनेशन के लिए अपना शेड्यूल फिक्स कर सकेंगे।



केवल तीन प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा वैक्सीनेशन

अगर आप निजी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको केवल तीन अस्पतालों का ही विकल्प मिलेगा. पहला ऑप्शन सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल है। यहां को-वैक्सीन लगाई जा रही है. इसके लिए आपको 1250 रुपये देने होंगे। दूसरा ऑप्शन सेक्टर 26 स्थित अपोलो हॉस्पिटल है, यहां पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है इसके लिए आपको 850 रुपये देने होंगे. इसी तरह से सेक्टर अट्ठारह में स्थित मैक्स अस्पताल में भी कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है यहां पर आपको 900 देने होंगे. इन प्राइवेट सेंटर पर हर दिन केवल 100-199 लोगों को ही वैक्सीन लग सकेगी.

गाजियाबाद में यह बनाए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर (vaccination centers for above 18 in ghaziabad )

अगर आप गाजियाबाद में हैं तो यहां पर सीएचसी लोनी, सीएससी डासना, सीएचसी मोदीनगर, सीएससी मुरादनगर, डीएचसी संजय नगर, डीडब्ल्यूएच जस्सीपुरा जीटी रोड, ईएसआईसी साहिबाबाद, पीएचसी भोजपुर, यूपीएचसी शास्त्री नगर, यूपीएचसी इंदिरापुरी, यूपीएचसी महाराजपुर, यूपीएचसी पंचशील कॉलोनी, यूपीएचसी साधना एनक्लेव और यूपीएससी सद्दीक नगर को वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है.

क्या कहते हैं अफसर

नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी ने बताया कि ( vaccination centers for above 18 in noida ) 16 सरकारी सेंटरों पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है. पहले चरण में 15 मई तक स्लॉट खोले गए थे जो लगभग कुल हो गए हैं. उन्होंने बताया कि नोएडा में हर रोज 18 से 45 आयु वर्ग वाले 2800 लोगों को वैक्सीनेट कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अलग-अलग सेंटर पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है. उन्होंने कहा कि यहां युवा पीढ़ी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

पहले ही दिन उमड़पड़ी भीड़

गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल में सुबह ही वैक्सीन लगवाने वालों की लाइन लग गई। महिला अस्पताल में भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ की वजह से सामाजिक दूरी का पालन नहीं हाे सका ऐसे में वैक्सीनेशन के दाैरान कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी बना रहा।

