संघ की शक्ति व प्रभाव के साथ समाज की मानसिकता में भी दिख रहा परिवर्तन

संपूर्ण भारत की पहचान जिससे है, उस अध्यात्म आधारित एकात्म और सर्वांगीण जीवन दृष्टि जिसे दुनिया हिंदुत्व अथवा हिंदू जीवन दृष्टि के नाते जानती है, उस हिंदुत्व को जगाकर संपूर्ण समाज को एक सूत्र में जोड़कर निर्दोष और गुणवान हिंदू समाज के संगठन का यह कार्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ। उस समय के सभी विचारक, मूर्धन्य चिंतक तथा नेतृत्व से परिचय तथा निकट संपर्क होते हुए भी डॉ. हेडगेवार की दृष्टि विशिष्ट, व्यापक तथा सर्व समावेशी और दूरगामी थी। उनका दृष्टिकोण धरातल से जुड़ा था और अन्य समकालीन नेताओं से कहीं आगे था। उस कालखंड में भारत में अनेक आध्यात्मिक, सामाजिक या अन्य संगठन शुरू हुए और भारत को संवारने में उनका श्रेष्ठ योगदान रहा है। उसी तरह, हिंदू समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक और संगठन शुरू होना अस्वाभाविक नहीं था। परंतु पहले दिन से यह स्पष्ट था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के अंतर्गत एक संगठन या संस्था बनकर नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन बनकर काम करेगा। एक ज्येष्ठ चिंतक ने कहा है कि परिकल्पना की दृष्टि से संघ और हिंदू समाज समव्याप्त है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संघ और हिंदू समाज एकात्म है। इसलिए डॉ. हेडगेवार ने ‘वादो नावलम्ब्य:’ (वाद-विवाद में न पड़ते हुए) और ‘सर्वेषां अविरोधेन’ (किसी से विरोध न रखते हुए) संपूर्ण समाज को संगठित करने का संकल्प लिया। वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन जी भागवत ने एक वक्तव्य में कहा था, ‘उन्होंने हमारा विरोध करने का भले ही तय किया हो, हमारा विरोधी कोई नहीं है। उनके संघ विरोध से संघ को नुकसान न हो, यह सावधानी रखते हुए हम उन्हें आत्मीयतापूर्वक मिलने जाएंगे।’