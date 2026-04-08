प्रसंगवश: रोजगार का संकट तोड़ रहा माटी से नाता

बड़ी संख्या में परिवार यहां से गुजरात और महाराष्ट्र की ओर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। यह तो तब है कि सरकार ने रोजगार गारंटी को लेकर नियम-कायदे तक बरसों से बना रखे हैं। इन नियमों का फायदा पूरी तरह मिलता दिखे तो भला लोग दूसरे प्रदेशों का रुख क्यों करें? मनरेगा जैसे कानून गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और पलायन रोकने के लिए ही बनाए गए थे। आदिवासी इलाकों में होली व दिवाली अब सिर्फ त्योहार नहीं रहे, पलायन के कैलेंडर बन चुके हैं। सवाल है कि जब 'काम का अधिकार' कानून में दर्ज है, तो फिर मजबूरी क्यों?