महिला आरक्षण का नया विमर्श: स्थानीय से राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर

भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे अनेक राज्यों में बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। स्थानीय शासन की इन संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से महिलाओं ने न सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझा है, बल्कि विकास से जुड़े अनेक मुद्दों पर नेतृत्वकारी भूमिका भी निभाई है। स्थानीय शासन के अनुभव यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यदि महिलाओं को संस्थागत अवसर प्रदान किए जाएं तो वे नेतृत्वकारी भूमिकाओं में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं। विश्व के अनेक देशों के अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण अथवा जेंडर कोटा लागू करने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। रवांडा में संविधान में महिलाओं के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने के बाद संसद में उनकी भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच गई।