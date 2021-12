BWF World Championships:आज सिंधु का मुकाबला मार्टिना रेप्सिका से,प्रणय का शानदार आगाज,पहले मुकाबले में हांगकांग के शटलर को दिया मात

स्पेन के मैड्रिड में खेले जा रहे बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट में भारत ने शानदार आगाज किया है। भारतीय शटलर एचएस प्रणय ने वर्ल्ड के नंबर-9 खिलाड़ी अंगस को 13-21, 21-18, 21-19 से हरा बड़ा उलटफेर किया है। आज टूर्नामेंट में भारतीय स्टार पीवी सिंधु का मुकाबला मार्टिना से होगा।

मेड्रिड शहर में खेले जा रहे बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय शटलर प्रणय ने अपने सफ़र का शानदार आगाज किया है। पहले राउंड के मुकाबले में उन्होंने हांगकांग के दिग्गज और वर्ल्ड के नंबर 9 खिलाड़ी अंगस को 13-21 ,21-18, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। हांगकांग के इस खिलाड़ी के खिलाफ प्रणय का यह पहला जीत है। यह मुकाबला 71 मिनट तक चला। अंगस के खिलाफ खेले गए पांच मैचों में यह प्रणय की पहली जीत है। टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में वर्ल्ड के नंबर वन और ओलंपिक पदक विजेता विक्टर अपने पहले ही मैच में विश्व के 22 वी रैंकिंग वाले खिलाड़ी से हारकर बड़ा उलटफेर का शिकार बने।

