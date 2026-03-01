फैंस को इस साल वर्ल्डकप में फिर देखने को मिलेगा भारत-पाकिस्तान का ‘महामुकाबला’, नोट कर लें तारीख

India vs Pakistan in FIH Hockey World Cup 2026: अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड्स की धरती पर होने वाले FIH हॉकी विश्व कप 2026 का पूरा शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया गया। इस बार का ड्रॉ भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, पुरुष वर्ग के पूल-D में भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखा गया है। भारतीय पुरुष टीम पाकिस्तान से 19 अगस्त 2026 को एम्स्टेलवीन के वागेनर हॉकी स्टेडियम में भिड़ेगी। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरु होगा।



2010 के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी पहले दौर में आमने-सामने होंगे। टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त 2026 तक एम्स्टेलवीन (नीदरलैंड्स) के वागेनर स्टेडियम और वाव्रे (बेल्जियम) के बेलफियस हॉकी अरेना में खेला जाएगा। भारत की पुरुष व महिला, दोनों टीमें अपने ग्रुप स्टेज के मुकाबले नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में खेलेंगी।