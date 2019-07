दलिलाह मोहम्मद ने तोड़ा 400 मीटर रेस का 16 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

न्यूयॉर्क। अमेरिकन एथलीट और ओलंपिक चैंपियन दलिलाह मोहम्मद ने 16 साल पुराने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रविवार को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप में 400 मीटर की बाधा दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। दलिलाह ने ये रेस मात्र 52.20 सेकेंड में पूरी कर ली। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 52.34 सेकेंड का था, जो 2003 में रूस की एथलीट यूलिया पेचोनकीना ने बनाया था।

29 साल की दलिलाह ने आईओवा में इस कीर्तिमान को हासिल किया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद दलिलाह मोहम्मद ने कहा है, ''मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं, मैं प्रैक्टिस के दौरान उस समय तक पहुंच रही थी और मेरे कोच ने भी यही कहा कि कोई वजह नहीं कि मैं इस रेकॉर्ड को तोड़ नहीं सकती।' आपको बता दें कि दो सप्ताह पहले ट्रेनिंग के दौरान गिरने वालीं 29 वर्षीय मोहम्मद ने अपनी इस उपलब्धि पर काफी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि ये तो अभी बस शुरुआत है।

युवा सिडनी मैकलॉगलिन ने यह दौड़ 52.88 सेकंड में पूरी की। वह अपने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से सिर्फ 0.13 सेकेंड से चूक गईं। वहीं स्पैंनर 53.11 सेकंड के साथ तीसरे नम्बर पर रहीं। इसके साथ ही तीनों ने सितंबर में दोहा में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अमेरिकी टीम में जगह बना ली।

आपको बता दें कि दलिलाह मोहम्मद 2016 रियो डी जनेरियो खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वालीं पहली अमेरिकी महिला थीं।

.@DalilahMuhammad runs 52.20 at #USATFOutdoors to break Yuliya Pechonkina’s 400m hurdles world record of 52.34! pic.twitter.com/7lhRAysgzn