Heeramandi: भंसाली की ‘हीरामंडी’ ने रचा इतिहास, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

‘हीरामंडी’ ने 1 हफ्ते में रचा इतिहास (Heeramandi New Record In One Week) ‘हीरामंडी’ सीरीज में बॉलीवुड की टॉप स्टार्स को कास्ट किया गया है। इसमें सोनाक्षी सिन्हा से लेकर मनीषा कोइराला, ऋचा चड्डा, अदिति राव हैदरी ने अहम भूमिका निभाई है। ओटीटी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज और फिल्मों को 200 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ‘हीरामंडी’ ने 43 से ज्यादा देशों में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना ली है। वहीं, इंडिया में रिकॉर्ड बनाते हुए ये सीरीज 1 हफ्ते के अंदर नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाली लिस्ट में शामिल हो गई है।

'हीरामंडी' सीरीज लगातार इतिहास रच रही है। इस सीरीज से जो डायरेक्टर और मेकर्स को उम्मीद थी ये उस पर खरी उतरी है। हीरामंडी सीरीज के 8 एपिसोड हैं जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। इस सीरीज की कहानी कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लाहौर के रेड लाइट एरिया की है। कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे, जेवरात भी बिका करते थे इसलिए इसे हीरामंडी कहा जाने लगा था।