पाकिस्तान के पूर्व PM शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में गिरफ्तार

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शाहिद खाकान अब्बासी को गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ( National Accountability Bureau ) ने गिरफ्तार कर लिया। अब्बासी को लाहौर के एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया है। शुरूआती जानकारी के मुताबिक अब्बासी को LNG केस के आरोप में गिरफ्तार किया है।

शाहिद खाकान अब्बासी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित एक समाचार सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाहौर जा रहे थे।

NAB के गिरफ्तारी वारंट के अनुसार, अब्बासी पर राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश, 1999 की धारा 9 (ए) के तहत भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण के अपराध का आरोप है।

पाकिस्तान: पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर एक और मुसीबत, पार्क लेन मामले में NAB ने किया गिरफ्तार

पीएमएल-एन नेता अहसान इकबाल ने अब्बासी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इकबाल ने जियो न्यूज को बताया कि अब्बासी को एनएबी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 18 जुलाई को LNG मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को समन जारी किया था।

पेट्रोलियम मंत्री के रूप में अब्बासी ने एलएनजी गैस के आयात पर कतर के साथ समझौता किया था। जिसमें अब्बासी को एक कंपनी को 220 बिलियन का टेंडर सौंपने के आरोप का लगा था। इस समझौते में वे खुद एक शेयरधारक थे।

