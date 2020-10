Pakistan: इमरान खान ने मुस्लिम देशों को लिखा खत, इस्लामोफोबिया के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

इस्लामाबाद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ( French President Emmanuel Macron ) द्वारा इस्लाम को लेकर दिए गए बयान पर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। तमाम मुस्लिम देशों में फ्रांस का विरोध किया जा रहा है और मैक्रों के बयान की आलोचना की जा रही है। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार ( French Product Bycott ) की मुहिम भी तेज हो गई है।

इन सबके बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी मुस्लिम देशों को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने तमाम मुस्लिम देशों के शीर्ष नेताओं से इस्लामोफोबिया ( Islamophobia ) के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

इमरान खान ने दो पन्ने के अपने पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा 'मुस्लिम देशों के नेताओं को सामूहिक रूप से गैर-मुस्लिम देशों खासकर पश्चिमी देशों में बढ़ते इस्लामोफोबिया का सामूहिक मुकाबला करने के लिए मेरा पत्र। यह दुनिया भर के मुसलमानों में बढ़ती चिंता का कारण बन गया है’।

