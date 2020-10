पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने फेसबुक को लिखा खत, इस्लामोफोबिक कंटेंट हटाने का किया आग्रह

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ( Pakistan PM imran Khan ) ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक खत लिखा है और आग्रह किया है कि फेसबुक पेज पर मौजूद तमाम इस्लामोफोबिक कंटेंट ( Islamophobic Content ) को हटाएं। उन्हो ने पत्र में दावा किया है कि दुनियाभर में मुसलमानों को एक प्रलय जैसा तबाही (Pogrom) कहा जा रहा है।

अभी हाल में फेसबुक की ओर से उठाए गए तमाम कदमों की इमरान खान ने सराहना की जिसमें होलोकोस्ट को अस्वीकार या विकृत करने जैसे कंटेंट को हटाया गया था। इमरान ने उसी तरह से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 'इस्लामोफोबिक' पोस्ट के संबंध में समान नियम लागू करने का आग्रह किया।

इमरान ने अपने पत्र में लिखा 'मैं होलोकॉस्ट की आलोचना या सवाल उठाने वाली किसी भी पोस्ट पर सही तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए आपके कदम की सराहना करता हूं, जो जर्मनी में यहूदियों के नाज़ी पोग्रोम की परिणति थी और यूरोप भर में नाज़ियों के फैलते ही यूरोप में फैल गई थी। यह उनका विवाद था, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आज दुनिया भर में 'समान पोग्रोम' का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न भी हो रहा है।’

My letter to CEO Facebook Mark Zuckerberg to ban Islamophobia just as Facebook has banned questioning or criticising the holocaust. pic.twitter.com/mCMnz9kxcj