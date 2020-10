भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति का किया समर्थन, कहा- इमैनुएल मैक्रों पर व्यक्तिगत हमला अस्वीकार्य

नई दिल्ली। दुनियाभर के मुस्लिम देशों में इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ( French President Emmanuel Macron) का व्यापक विरोध किया जा रहा है और उनके द्वारा दिए गए बयान की आलोचना की जा रही है।

यही नहीं, मैक्रों के बयान को लेकर तमाम मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार ( Boycott France Products ) की भी मुहिम तेज हो गई है। इन सबके बीच इमैनुएल मैक्रों को भारत का साथ मिला है। भारत ने दो टूक कहा है कि मैक्रों पर व्यक्तिगत हमला स्वीकार्य नहीं है।

फ्रांस: पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने वाले शिक्षक की गला काटकर हत्या, राष्ट्रपति मैक्रों ने बताया 'इस्लामिक आतंकवादी हमला'

भारत ने इमैनुएल मैक्रों पर किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों ( Personal Attack ) को अस्वीकार्य बताते हुए अपना समर्थन जताया है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैक्रों के लिए दुनियाभर से की जा रही भाषा स्वीकार्य नहीं है।

भारत के समर्थन पर फ्रांस ने धन्यवाद कहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत इमैनुएल लेनेन ने कहा समर्थन के लिए आभार। भारत और फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा एक-दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं।

Thank you @MEAIndia. France and India can always count on each other in the fight against terrorism.https://t.co/oXZ0XpKNSZ pic.twitter.com/iGylUYxUB6